Jovem é suspeita de movimentar mais de R$150 mil no cartão do avô para gastar no “jogo do tigrinho”

Uma jovem de 22 anos foi presa sob a suspeita de furtar uma quantia total de R$179 mil do próprio avô. O valor teria sido utilizado por ela no “Jogo do Tigrinho”. Conforme publicado pelo G1, ela teria realizado ao menos 59 movimentações bancárias com o cartão do idoso.

A mulher, que não teve sua identidade revelada, foi pressa preventivamente pela Polícia Civil do Paraná na última quinta-feira, dia 27 de junho. A prisão foi realizada no município de Jussara, região noroeste do Paraná. Ela deve responder pelo crime de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança.

A principal suspeita, é de que o valor movimentado pela jovem tenha sido utilizado por ela no “Jogo do Tigrinho”, uma espécie de caça-níquel online, prática que é proibida no Brasil.

A suspeita nega

Conforme a publicação, o inquérito é conduzido pelo delegado Gabriel Stecca, que revelou ter identificado 59 movimentações no cartão do idoso entre os meses de setembro e outubro de 2023.

Segundo ele, a suspeita também nega que o dinheiro tenha sido movimentado por ela. “Ela relatou que não sabia como esse dinheiro tinha sido creditado na sua conta e gasto nesse jogo online. Nós comprovamos a falsidade dessas alegações”.

Apesar da palavra da suspeita, imagens de câmeras de monitoramento da agência bancária mostram que foi ela que realizou as operações. Os registros apontam o momento em que a jovem utilizou um caixa eletrônico para movimentar a conta do avô.

Até o presente momento, ela não apresentou um advogado de defesa e foi encaminhada para a cadeia pública local, onde será mantida à disposição da Justiça.