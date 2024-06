Indiano de 24 anos acusado de tráfico humano tenta sair do país disfarçado de idoso

Um indiano de 24 anos suspeito de envolvimento com o tráfico humano foi detido no aeroporto após tentar se passar por um idoso para embarcar em um voo com destino ao Canadá. Conforme o EXTRA, a farsa foi descoberta por funcionários atentos do aeroporto.

Quem revelou o caso foram os próprios funcionários do Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Délhi, na Índia. O jovem, identificado como Guru Sewak Singh, foi detido depois que diferenças entre ele e a imagem do passaporte foram identificadas.

Apesar do esforço em montar um disfarce, ele não conseguiu esconder todas as características juvenis de sua aparência, o que colocou em xeque sua tentativa de fugir.

Detido

Singh foi detido devido a suspeita de envolvimento com tráfico humano e falsificação de identidade. Segundo publicação feita pela Força Central de Segurança Industrial da Índia, ele fez de tudo para tentar fugir do país.

“Interceptamos um passageiro com destino ao Canadá envolvido em tráfico humano e falsificação de identidade. O passageiro tentou viajar fingindo ser uma pessoa idosa e usando documentos falsos”, diz a postagem feita no X, antigo Twitter.

Para tentar pegar o voo da Air Canada, o rapaz tingiu os pelos do rosto de branco para tentar replicar a foto do idoso Rashvindar Singh Sahota, de 67 anos e morador de Punjab. Ele também adotou roupas diferentes e colocou óculos para compor o disfarce.

No entanto, ao comparar o passaporte de Sahota com o passageiro que tentava embarcar, os agentes conseguiram notar que a barba e cabelo do jovem estavam pintados de branco e que os óculos funcionavam apenas para que ele parecesse ser mais velho. Outros detalhes como o tom da voz jovial e a textura da pele entregaram a farsa.

Singh revelou tudo aos investigadores enquanto era interrogado. Na ocasião, ele entregou seus documentos verdadeiros e assumiu o disfarce.