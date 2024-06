Analistas democratas reconhecem que Biden se saiu mal e perdeu o debate contra Trump

O primeiro debate presidencial para as eleições dos Estados Unidos realizado pela CNN não teve um vencedor claro, mas sim um claro perdedor: Joe Biden. O atual presidente começou hesitante, em algum momento pareceu perder o fio do que estava dizendo, gaguejou, sua voz não estava clara e falhou em tirar proveito do debate sobre o aborto, o principal ponto fraco de Donald Trump.

ANÚNCIO

O candidato republicano também não teve uma grande participação, ao se envolver em ataques pessoais excessivos, a ponto de, de acordo com um acompanhamento do New York Times, dedicar 18 dos 41 minutos em que falou para atacar Biden. No entanto, ao fazer um balanço, suas mentiras e gafes foram significativamente menores do que as de seu rival.

Pânico nas fileiras dos democratas

De acordo com análises e comentários em programas políticos após o debate, vários oficiais e membros destacados do Partido Democrata estão atualmente “em pânico” devido aos erros de Biden e por ter evidenciado, no debate, que sua idade, 81 anos, pode ser um problema para o restante da campanha e principalmente para os eventuais quatro novos anos de presidência.

Na NBC News, foi relatado que, de acordo com pessoas próximas a Biden, os problemas de voz foram causados por um resfriado.

Talvez a voz mais eloquente tenha sido a de Van Jones, ativista pelos direitos civis e ex-funcionário do governo de Barack Obama, que na CNN disse que “falo do coração: amo esse homem (Joe Biden), ele é uma boa pessoa, ama seu país, faz o melhor que pode, mas hoje tinha o desafio de restaurar a confiança do país e de sua base, e falhou”. Ele acrescentou que “não era o que precisávamos de Joe Biden e é doloroso para muitas pessoas”.

Os democratas podem procurar outro candidato?

O próprio Jones deu início a um debate que está ganhando força entre os democratas: Biden deve continuar como candidato? O analista pró-democrata comentou que "muitas pessoas vão querer que ele (Biden) siga por outro caminho. Ainda há tempo para a Convenção e para o partido buscar uma alternativa, se ele nos permitir isso".

Na mesma linha, David Axelrod, conselheiro sênior da Casa Branca durante o primeiro mandato de Barack Obama, também disse na CNN: "Não sei se chegará a algum lugar, mas certamente será discutido se Biden deve continuar como candidato".

ANÚNCIO

Embora Joe Biden tenha conquistado confortavelmente os delegados necessários nas primárias para ser nomeado candidato democrata na Convenção do partido, ainda poderia ser substituído, mas apenas se decidir renunciar à sua candidatura antes do evento que acontecerá em Chicago entre 19 e 22 de agosto.

Existe um nome para substituir Joe Biden? Durante o debate, Michelle Obama, esposa do ex-presidente, estava em alta nas redes sociais X.