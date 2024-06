Sarna humana: o que se sabe sobre contaminação de alunos em escola municipal, no litoral de SP

Doze alunos e uma funcionária da Unidade Municipal Escolar Emília Maria Reis, em Santos, no litoral de São Paulo, tiveram diagnóstico confirmado de escabiose, também conhecida como sarna humana. O grupo, que inclui dois filhos do cantor Vavá, ex-vocalista do grupo Karametade, foi afastado das atividades. As aulas para os demais estudantes seguem normalmente.

ANÚNCIO

De acordo com a Prefeitura de Santos, o afastamento dos infectados foi necessário até a conclusão dos tratamentos, pois só assim a transmissão do ácaro parasita será interrompida. A sarna humana passa por meio do contato físico.

A administração municipal ressaltou que o afastamento faz parte das medidas preventivas recomendadas pela vistoria da Seção de Vigilância Sanitária (Sevisa), que ocorreu no último dia 20 de junho. Todos os casos foram encaminhados para as policlínicas mais próximas para tratamento médico.

Enquanto isso, as aulas para os demais 446 estudantes da escola continuam em andamento. A prefeitura ressaltou que o Departamento de Vigilância em Saúde (Devig) fez uma vistoria na unidade escolar e garantiu que as condições de saúde e bem-estar estão garantidas.

Além disso, a Secretaria de Educação de Santos (Seduc) ressaltou que providenciou reforço na higienização dos espaços escolares e que todos os estudantes e seus familiares foram orientados a fazer higienização das mãos com água, sabão e álcool em gel.

A unidade escolar em questão passa por reformas e, por conta disso, alguns espaços foram adaptados para receber os alunos. A Supervisão de Ensino e o Programa Saúde na Escola estão acompanhando a situação para impedir que a doença volte a se propagar no local.

Filhos do cantor Vavá

O cantor Vavá disse que seus filhos Davi, de 9 anos, e Lara, de 10, foram infectadas na escola. Ao G1, o cantor explicou que Davi, seu caçula, foi o primeiro infectado e que reparou que algo estava estranho quando ele apareceu com manchas pelo corpo. No hospital, o menino do pagodeiro passou por exames e teve o diagnóstico de escabiose confirmado.

ANÚNCIO

Após três dias, Lara também foi levada ao centro médico e recebeu o mesmo diagnóstico. O cantor afirmou que está tudo bem, já que “não foi tão forte, como a de outros alunos de dentro da escola” e que as crianças deverão permanecer em casa por sete dias.

O artista ressaltou que todos da sua família tomaram um remédio para combater infestações por parasitas e seus filhos passam loção nas manchas.

Dois filhos do cantor Vavá, ex-Karametade, foram infectados com sarna humana em escola, em Santos (Reprodução/Instagram)

O que é escabiose?

A escabiose, ou sarna humana, que é uma lesão de pele que leva à coceira intensa, é provocada pelo ácaro parasita Sarcoptes Scabiei, variedade hominis. A doença é altamente contagiosa e transmitida por meio do contato direto prolongado com a pessoa infectada, roupas ou objetos contaminados. Vale ressaltar que animais como gato e cachorro não transmitem a sarna humana.

Conforme a Secretaria de Saúde de São Paulo, a fecundação do ácaro que provoca a lesão ocorre na superfície da pele. Logo após o macho morrer, a fêmea penetra na pele, cavando um túnel, por um período aproximado de 30 dias. Depois, ela deposita seus ovos, e, quando estes eclodem, liberam larvas que retornam à superfície da pele para completar seu ciclo evolutivo, em um processo de maturação de 21 dias.

As manifestações clínicas da escabiose ocorrem quando os ácaros se movimentam, causando enorme desconforto e coceira. As áreas mais atingidas são os dedos e palma das mãos, punhos, auréolas (mamilos), coxas e genitais.

O tratamento da escabiose é feito normalmente por meio de medicações tópica ou de acordo com indicação médica para cada caso.