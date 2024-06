Sarna humana: Vavá, do Karametade, revela estado de saúde dos filhos

Vavá, ex-vocalista do grupo Karametade, atualizou os fãs sobre o estado de saúde dos filhos, que foram diagnosticados com escabiose, a sarna humana. O artista disse que as crianças, de 9 e 10 anos, foram infectadas na escola.

Ao G1, Vavá disse que Davi, seu filho caçula, foi o primeiro infectado e que reparou que algo estava estranho quando ele apareceu com manchas pelo corpo. No hospital, o filho do pagodeiro passou por exames e foi diagnosticado.

Após três dias, Lara, de 10 anos, também foi levada ao centro médico e recebeu o mesmo diagnóstico. O cantor afirmou que está tudo bem, já que “não foi tão forte, como a de outros alunos de dentro da escola”.

Filhos de Vavá estão em casa

Após a confirmação de sarna humana, um atestado médico afastou os filhos de Vavá da escola por sete dias. Já dentro de casa, o famoso e a esposa evitam o contato fixo com as crianças.

Vavá disse ainda ao G1 que todos da sua família tomaram um remédio para combater infestações por parasitas. Já os filhos passam loção nas manchas.

Filha de Luana Piovani também foi afastada da escola

Em maio, Luana Piovani usou as redes sociais para falar que Liz, sua filha de 8 anos, estava afastada da escola após ser diagnosticada com parvovirose humana, uma doença viral comum entre crianças e adolescentes até os 15 anos.

Na época, a atriz estava tranquila e revelou que uma vermelhidão nas bochechas e braços foram os sinais para levar a pequena ao médico.

“Eu dei um anti-histamínico e passei pomada e agora ela está zero, sem a bochecha rosa, o braço vermelho e com coceira”, detalhou a famosa sobre a recuperação de Liz.

Luana Piovani fez um alerta aos pais e disse que a parvovirose pode ser identificada rapidamente, principalmente por causa das manchas vermelhas e da coceira. Ela afirmou que a filha foi infectada dentro da escola, onde duas crianças tinham sido diagnosticadas.