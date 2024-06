Polícia não descarta que outras pessoas estejam envolvidas em sumiço de adolescente grávida, no PR

Adolescente Isis Vitória Mizerski, de 17 anos, desapareceu no último dia 6 de junho, no Paraná; ela está grávida e teria ido encontrar pai do bebê

A Polícia Civil não descarta o envolvimento de outras pessoas no desaparecimento da adolescente Isis Victoria Mizerski, de 17 anos, que foi vista pela última vez no dia 6 de junho deste ano, na cidade de Tibagi, no Paraná. A garota está grávida e sumiu após sair de casa para se encontrar com o pai do bebê, apontado como sendo o vigilante Marcos Vagner de Souza, de 35. O homem foi preso, mas nega o crime.

O delegado Jonas Avelar, responsável pelas investigações, disse que ainda não pode revelar as identidades de pelo menos outros dois suspeitos, mas ressaltou que eles são averiguados. “A gente está fazendo levantamentos e diligências e não descarta a possibilidade de ter outras pessoas que ajudaram o suspeito no desaparecimento dessa adolescente”, afirmou à “RPC”.

O investigador destacou que o vigilante deverá ser novamente ouvido em breve, assim que o resultado de perícias e oitivas de testemunhas forem concluídas.

Conforme a investigação, Marcos, que é casado e pai de três filhos, mantinha um relacionamento extraconjugal com Isis. A adolescente descobriu que estava grávida, mas não chegou a contar para os pais. No entanto, disse para uma irmã e uma prima que esperava um bebê e que o homem queria que ela fizesse um aborto.

Porém, a garota disse que pretendia ter a criança e, inclusive, já estava escolhendo um nome. Ela ressaltou que iria conversar com o vigilante e saiu de casa para o tal encontro no último dia 6 de junho, mas não voltou e não foi mais vista.

O sumiço dela foi denunciado à polícia, que passou a investigar o caso. Marcos foi chamado para prestar depoimento, no último dia 10 de junho, quando confirmou que se encontrou com Isis na data em que ela desapareceu. Contudo, alega que a deixou na vila em que mora e negou qualquer envolvimento com o sumiço.

Prisão do vigilante

Dias depois a polícia apreendeu celulares e outros pertences do vigilante, que teve a prisão decretada e se entregou no último dia 17 de junho. Mesmo assim, ele continua negando que tenha ligação com o desaparecimento.

Contudo, a polícia afirma que testemunhas relataram que, dias antes de Isis sumir, o homem estava procurando por remédios abortivos. Além disso, a última localização do celular dele indicou que ele esteve com a garota.

A defesa de Marcos não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Na quarta-feira (26), as polícias e o Corpo de Bombeiros destacaram que passaram a centralizar os trabalhos de buscas pela adolescente nas margens de rios que ficam entre as cidades de Tibagi e Telêmaco Borba. No entanto, até a manhã desta quinta-feira (27), ela seguia desaparecida.