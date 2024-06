Adolescente grávida some após sair para encontrar pai do bebê no PR; vigilante foi preso e nega crime

Adolescente Isis Victoria Mizerski, de 17 anos, desapareceu no último dia 6 de junho, no Paraná; ela está grávida e teria ido encontrar pai do bebê

Um mistério ronda o desaparecimento da adolescente Isis Victoria Mizerski, de 17 anos, que foi vista pela última vez no dia 6 de junho deste ano, na cidade de Tibagi, no Paraná. A garota está grávida e saiu de casa para se encontrar com o pai do bebê, apontado como sendo o vigilante Marcos Vagner de Souza, de 35, e não voltou. O homem acabou preso suspeito no caso, mas nega o crime.

Conforme a investigação, o vigilante, que é casado e pai de três filhos, mantinha um relacionamento extraconjugal com Isis. A adolescente descobriu que estava grávida, mas não chegou a contar para os pais. No entanto, disse para uma irmã e uma prima que esperava um bebê e que Marcos queria que ela fizesse um aborto.

Porém, a garota disse que pretendia ter a criança e, inclusive, já estava escolhendo um nome. Ela ressaltou que iria conversar com o vigilante e saiu de casa para o tal encontro, mas não voltou e foi mais vista.

O sumiço dela foi denunciado à polícia, que passou a investigar o caso. Marcos foi chamado para prestar depoimento, no último dia 10 de junho, quando confirmou que se encontrou com Isis na data em que ela desapareceu. Contudo, alega que a deixou na vila em que mora e negou qualquer envolvimento com o sumiço.

Dias depois a polícia apreendeu celulares e outros pertences do vigilante, que teve a prisão decretada e se entregou no último dia 17 de junho. Mesmo assim, ele continua negando que tenha ligação com o desaparecimento.

Contudo, a polícia afirma que testemunhas relataram que, dias antes de Isis sumir, o homem estava procurando por remédios abortivos. Além disso, a última localização do celular dele indicou que ele esteve com a garota.

“A Polícia Civil segue investigando o caso e realizando todas as diligências cabíveis a fim de localizar a vítima e esclarecer os fatos. Testemunhas confirmaram durante oitivas que o suspeito, antes do desaparecimento, estaria procurando adquirir remédio abortivo. Além disso, a Polícia constatou que a última localização do celular do suspeito é a mesma notificada pelo celular da vítima”, ressaltou a corporação.

Buscas são realizadas pela adolescente desde o desaparecimento, mas sem sucesso. A polícia e o Corpo de Bombeiros destacou que vai centralizar os trabalhos nas margens de rios que ficam entre as cidades de Tibagi e Telêmaco Borba.

Pelo menos mais duas pessoas são investigadas por suspeita de ligação com o caso, mas os nomes não foram revelados para não interferir nas apurações policiais.