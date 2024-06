Massa polar derruba temperatura em São Paulo neste final de semana

Os dias de sol e calor do ‘veranico’ paulistano estão contados, já que neste final de semana chega ao sudeste uma frente fria com força suficiente para quebrar o ciclo de dias quentes que se instalou no estado desde maio e, segundo os meteorologistas, vai provocar uma queda busca na temperatura.

De acordo com a Climatempo, a frente fria deve chegar ao estado no sábado e no domingo e segunda-feira São Paulo e Rio de Janeiro já sentirão uma queda drástica de temperatura.

No domingo, a previsão é de máxima de apenas 15ºC, uma queda de mais de 10 graus de um dia para o outro. Na madrugada, os termômetros podem chegar aos 11ºC. A segunda-feira deve ser ainda mais fria, com máximas de 14 graus e mínimas de 10. O frio continua até quarta-feira, quando os termômetros começam subir novamente.

O frio também deve afetar os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do sul, chegando até na região norte, no Acre e em Rondônia.

SUL DO PAÍS

Se São Paulo vai enfrentar dias frios, imagine os estados do sul do país, onde a previsão é de temperaturas de até 8 graus abaixo de zero nas serras gaúcha e catarinense. De acordo com os meteorologistas, há previsão de geada entre o centro-sul e leste do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul.