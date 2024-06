Brasileira trans que morava na Itália é encontrada morta com sinais de enforcamento, em MG

A Polícia Civil investiga a morte da brasileira Gabriella da Silva Borges, de 50 anos, que morava na Itália, mas estava passando férias em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela era uma mulher trans e, segundo a investigação, apresentava sinais de enforcamento. O corpo foi encontrado em um apartamento, enrolado em um cobertor, já em estado avançado de decomposição.

ANÚNCIO

O corpo da mulher foi achado na noite de quarta-feira (26) depois que o síndico do prédio acionou a Polícia Militar, em função do forte odor que saía do imóvel. Os agentes precisaram arrombar a porta e, lá dentro, encontraram a vítima em cima de uma cama.

Assim, a perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que fará exames necropsiais que devem atestar as causas da morte.

O carro da vítima não estava na garagem do prédio e, por meio do rastreador, a polícia descobriu que ele estava circulando pelo bairro Aparecida. Os agentes foram ao local e encontraram o veículo, com duas mulheres de 18 e 20 anos.

Ao serem abordadas, elas disseram que o carro era de um amigo e que estavam levando o veículo para ele. Ambas foram presas por receptação e o suspeito ainda é procurado.

Férias no Brasil

Um amigo de Gabriella contou, em entrevista ao site G1, que ela morava na Itália, mas veio para Belo Horizonte passar férias com os familiares. O último contato feito por ela foi no último sábado (22) e, desde então, ela não foi mais vista.

O caso segue em investigação na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para descobrir qual foi a motivação do homicídio e quem são os envolvidos. Os laudos com as causas da morte devem sair em até 30 dias.