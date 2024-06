O apelo desesperado do pai de Meghan Markle ao rei Charles: ambos sofrem o mesmo drama

Thomas Markle sempre se torna protagonista pelas informações relacionadas à pouca relação que tem com sua filha Meghan Markle. Desde que a ex-atriz começou seu relacionamento com o príncipe Harry, as notícias sobre o vínculo entre pai e filha têm sido constantes. Questões que até mesmo chegaram aos tribunais e que provocam tensões constantes entre eles.

Thomas Markle faz um pedido desesperado ao rei Charles

De vez em quando, Thomas Markle sempre faz alguma aparição na qual faz comentários reveladores sobre sua filha. Desta vez, ele fez isso com uma mensagem que busca chamar a atenção do rei através de um ato desesperado.

Thomas Markle está prestes a completar 80 anos de idade. O pai de Meghan, conforme detalha o Daily Mail, está em um momento de sua vida em que está refletindo sobre certos assuntos. Entre eles, a reconciliação com sua filha. O mencionado veículo afirma que o sogro do príncipe Harry está triste porque não vê nenhum sinal de melhora entre eles. Especialmente por um assunto que o sensibiliza profundamente. Trata-se de seus netos.

Thomas Markle não conhece seus netos Archie e Lilibet

Thomas Markle não conhece Archie nem Lilibet. Os filhos do príncipe Harry e Meghan Markle têm cinco e três anos, respetivamente, e durante todo esse tempo seu avô materno não os conheceu. A má relação entre pai e filha fez com que a duquesa de Sussex não queira que Thomas se aproxime das crianças, de acordo com as informações do site Lecturas.

Essa situação levou o pai de Meghan a enviar uma mensagem desesperada ao rei Charles. Devido ao fato de compartilharem netos e o soberano também não ter desfrutado muito das crianças, Thomas tomou a liberdade de fazer o apelo.

Thomas Markle pediu ajuda ao rei Charles

"Tenho tantas perguntas que gostaria de fazer a Meghan e Harry. A principal é por que eles me trataram tão mal, não apenas a mim, mas à Família Real e ao Rei", expressou Thomas ao falar com a imprensa britânica.

Uma clara defesa ao rei continuou dizendo que “eles têm dois avós que querem vê-los, um dos quais é o Rei da Inglaterra. Nunca em meus 80 anos pensei que estaria no mesmo barco que o Rei”. Além disso, lançou-lhe uma mensagem com um pedido incluído: “Eu adoraria falar com ele porque tenho certeza de que ele tem tantas perguntas sem resposta quanto eu. Nenhum de nós merece o tratamento que recebemos”, comentou em uma declaração sobre a intenção de falar com ele.