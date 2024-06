Motociclista é atropelado ao tentar fugir da polícia rodoviária; infrator não estava habilitado

Um motociclista foi atropelado por um carro no Bairro Boa Viaginha, em Boa Viagem, no interior do Ceará, ao tentar fugir da polícia rodoviária. De acordo com informações do portal g1, o acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (24), logo após o infrator tentar driblar a abordagem policial.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes viram uma moto no quilômetro 205 da rodovia enquanto faziam ronda na BR-020. O condutor do veículo teria fugido em alta velocidade ao notar a presença da viatura e desobedecer à ordem de parada.

O infrator realizou “manobras evasivas, com velocidade incompatível, além de não tomar os devidos cuidados para evitar acidentes” enquanto conduzia o veículo, conforme informações dadas pela polícia. O motociclista teria passado pelas ruas da cidade e avançado os cruzamentos.

O atropelamento

Após fugir da polícia, o infrator foi atropelado e arremessado por um carro trafegando na pista a cerca de um quilômetro de quando começou a fuga. Em seguida, a PRF acionou a Guarda Municipal e a ambulância prestou socorro ao motociclista.

Após uma inspeção nos documentos do homem, foi constatado que ele não estava habilitado e o licenciamento da moto estava atrasado. O veículo foi encaminhado ao pátio contratado pela PRF, resultando no infrator sendo autuado por dirigir em via pública sem permissão ou habilitação.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e o estado de saúde da vítima não foi informado. Por outro lado, o motorista do carro que o atingiu não sofreu ferimentos.

