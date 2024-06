Família relata o desaparecimento de um dos rins de idosa morta no Distrito Federal

A família de uma idosa que faleceu aos 74 anos no Distrito Federal, fez uma denúncia formal na Polícia Civil após suspeitar de negligência médica. Conforme o G1, os familiares tentaram buscar por respostas sobre o caso de Dona Emídia depois que um laudo feito pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal mostra que um dos rins dela sumiu.

Em declaração, a filha da idosa afirma que busca por respostas visto que todos os retornos da própria Secretaria da Saúde são inconclusivos e não convencem.

“Eles falam que o rim atrofiou, que o rim não era compatível. A gente quer saber onde foi parar o rim dela, o que aconteceu e várias outras coisas também, o atendimento que ela não teve”, desabafa Gidália Nunes.

Para fins de investigação, o corpo de Dona Emídia será exumado e um inquérito policial foi instaurado. O resultado da autópsia que será realizada na idosa será determinante para o desenvolvimento das investigações.

Por meio de uma nota, a Secretaria de Saúde revelou que está colaborando com as investigações e fornecendo as informações solicitadas.

Rim desaparecido

Conforme o relato de Gidália, Dona Emídia passou por várias tentativas de atendimento em uma UPA e em dois hospitais, até ser atendida no Hospital Regional de Taguatinga. No local, ela não resistiu e os médicos afirmaram que sua morte foi em decorrência de uma infecção urinária.

Na certidão de óbito consta que ela morreu devido a uma infecção da membrana da cavidade abdominal, diverticulite perfurada, hipertensão e diabetes, além de mencionar a ausência do rim esquerdo da idosa.

Porém o laudo de uma tomografia realizada um dia antes mostra que ela possuía os dois rins em funcionamento normal. Em declaração, o advogado da família conta que o corpo da idosa não passou pelo IML.

“Não foi realizado um exame cadavérico. Diante disso, é importante a exumação do corpo da mesma, para que se possa proceder com o exame cadavérico a fim de identificar a quantidade de rins que se encontram em seu corpo”, afirma o advogado.