Vestibular da Univesp: veja lista de primeira chamada para o segundo semestre de 2024

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) divulgou nesta terça-feira a lista da primeira chamada dos estudantes aprovados no vestibular para o segundo semestre de 2024.

Oitenta mil estudantes se candidataram para disputar uma das 23.222 vagas oferecidas nos 36 municípios do estado. A lista dos aprovados pode ser conferida na página da Univesp (CLIQUE AQUI)

Os estudantes aprovados em primeira chamada deverão efetuar suas matrículas entre os dias 27 de junho e 1º de julho. A partir do dia 10 de julho, a Univesp divulgará o resultado da segunda chamada e estes terão entre 11 e 16 de julho para efetuar suas matrículas. A terceira chamada começa em 17 de julho, com matrículas a partir do dia 18. As aulas estão previstas para começarem no dia 29 de julho.

Os documentos necessários para matrícula são:

1. Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 2. Certidão de nascimento ou casamento; 3. Carteira de identidade; 4. Cadastro de pessoa física (CPF); 5. Título de eleitor ou certidão de quitação eleitoral, para brasileiros com mais de 18 (dezoito) anos; 6. Certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para brasileiros do sexo masculino, do dia 1° de janeiro do ano em que o candidato completar 18 anos de idade até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos de idade.

A Universidade disponibilizou em seu site um guia com vídeos e tutorias de como efetuar a matrícula online. Clique nos links abaixo:

Instruções: https://assets.univesp.br/blackboard/matricula/TutorialMatricula.pdf

Vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=epKJlEc9lug