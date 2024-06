Influenciadores são presos sob suspeita de divulgar links “viciados” no “jogo do tigrinho”

Jogo do tigrinho

A “Operação Game Over” levou à prisão de um casal de influenciadores na manhã desta terça-feira, dia 25 de junho. Segundo o G1, Ygor Yuri Ferreira de Oliveira e Ana Paula Ferreira da Silva foram presos em um condomínio na cidade de Marechal Deodoro, em Maceió.

Conforme a publicação, o casal utilizava contas demonstrativas “viciadas em ganhar” no “Jogo do Tigrinho” com a intenção de “captar” mais apostadores para a plataforma de cassino on-line.

Durante as primeiras apreensões da operação, o casal estava viajando para Dubai, e retornaram à Alagoas no dia 23 de junho. Eles não resistiram à prisão. Até o momento, já foram apreendidos aproximadamente R$38 milhões em bens de influenciadores e de seus assessores. Entre os bens, foram recolhidos carros de luxo, uma lancha, joias, celulares, passaportes e dinheiro em espécie.

Operação Game Over

As investigações tiveram início há oito meses, sendo que na primeira fase foram realizadas buscas nas casas de quatro influenciadores. No entanto, o delegado responsável informa que os investigados passam de 40 influenciadores.

O “Jogo do Tigrinho” é uma espécie de cassino online que promete ganhos aos jogadores que conseguirem combinar figuras na tela. Ele geralmente aparece ligado a categoria de “cassinos online”, algo proibido no Brasil.

Os influenciadores investigados recebiam contas “viciadas” para sempre ganhar, o que incentivaria os seguidores a jogar o mesmo jogo e realizar apostas cada vez mais altas. Os valores recebidos para a divulgação eram variados, iniciando em R$25 mil e aumentando conforme a quantidade de jogadores que depositassem dinheiro por meio da indicação feita pelo influenciador.

Recentemente, diversas pessoas buscaram as autoridades por se sentirem lesadas depois de assistirem aos influenciadores divulgarem os ganhos dentro do jogo e incentivarem a participação dos seguidores na plataforma.