Resultado da Quina 6463: veja os números sorteados nesta segunda-feira

A Quina retoma nesta segunda-feira seus sorteios diários e promete pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas da loteria um prêmio estimado em R$ 518 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Veja os números sorteados para o concurso 6463 da Quina nesta segunda-feira:

11, 13, 45, 60, 61

QUINA DE SÃO JOÃO TEVE 3 GANHADORES

Três apostadores dividiram o prêmio da Quina no sorteio especial da Quina de São João, neste sábado.

Os sortudos são das cidades de Gouveia, em Minas Gerais, Viamão, no Rio Grande do Sul e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e cada um dos felizardos abocanhou a quantia milionária de R$ 76.638.821,73.

O número de pessoas que quase levou um pedaço desse prêmio para casa também não foi pequeno. Foram 1.714 apostas e cada uma delas ganhou do sorteio R$ 11.043,83.

Como apostar na Quina

Para apostar na Quina, basta preencher o volante de 80 números com entre 5 e 15 números e registrar a aposta na casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 5 números, custa R$ 2,50. O apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas leva o prêmio principal, mas a loteria premia também quem acertar a quadra, o terno ou apenas dois números.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.