Quina de São João: apostador de São Paulo está entre os ganhadores

Três apostadores dividiram a bolada milionária sorteada neste sábado pela Quina de São João e cada um deles engordou sua conta bancária em R$ 76.638.821,73. Um dos felizardos é do estado de São Paulo, de São José do Rio Preto, e os outros dois são das cidades de Gouveia, em Minas Gerais, e Viamão, no Rio Grande do Sul.

Os números sorteados foram 21, 38, 60, 64 e 70.

Os novos milionários foram premiados com 5 acertos. Como trata-se de um sorteio especial, onde o prêmio não acumula, se ninguém tivesse acertado as cinco dezenas, o prêmio seria pago a quem acertasse a quadra.

Se o prêmio fosse pago à quadra, teríamos 1.714 ganhadores. Eles não ganharam o prêmio principal, mas foram premiados com R$ 11.043,83 cada um.

SORTEIO REGULAR

O sorteio regular da Quina retorna na segunda-feira, com prêmio estimado de R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita diretamente nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. Os sorteios são sempre realizados a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e podem ser acompanhados em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.