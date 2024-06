Resultado da Lotofácil 3136; veja os números sorteados neste sábado

Apostadores que tentam a sorte no sorteio do concurso 3136 da Lotofácil podem levar para casa neste sábado (22) um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil neste sábado são:

02, 04, 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23

MINEIROS FATURARAM PRÊMIO NA SEXTA

O sorteio desta sexta-feira da Lotofácil teve dois ganhadores, ambos moradores do estado de Minas Gerais. As duas apostas ganhadoras foram feitas nas cidades de Coromandel e Coronel Fabriciano e cada uma delas faturou R$ 472.351,19.

Quem acertou 14 números também foi premiado. Ao todo foram 368 apostas e cada uma delas embolsou R$ 768,95. O número de apostadores que acertou 13 números foi grande. Foram 13.189 apostas que embolsaram, cada uma, R$ 30.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil basta acertar 15 números entre os 25 do volante. A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita pelo aplicativo da Caixa ou nas casas lotéricas credenciadas.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, e pode ser acompanhado ao vivo pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.