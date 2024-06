Quina de São João paga R$ 220 milhões; Veja o resultado do sorteio deste sábado

A Quina de São João paga neste sábado (22) um dos maiores prêmios do ano ao apostador que acertar cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. São nada menos do que R$ 220 milhões em jogo que irão engordar a conta bancária do sortudo que ganhar a loteria.

Os números sorteados para a Quina de São João deste sábado são:

21, 38, 60, 64, 70

NÃO ACUMULA

Ao contrário dos sorteios diários, a Quina de São João não acumula, ou seja, se ninguém acertar as cinco dezenas sorteadas, o prêmio será pago ao apostador que acertar quatro dezenas, e assim por diante até que saia um ganhador.

O valor da aposta nesta modalidade especial da Quina e o mesmo que a normal, R$ 2,50, e o resultado do sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.