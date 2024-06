Arriscou a sorte na Mega-Sena? Veja o resultado do sorteio que vale R$ 84 milhões

A Mega-Sena segue com seu prêmio principal acumulado e na noite deste sábado pode pagar ao apostador que acertar as seis dezenas mágicas do concurso 2740 um prêmio de R$ 84 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados para a Mega-Sena neste sábado, 22 de junho de 2024 são:

13, 16, 17, 34, 41, 47

NA QUINTA ACUMULOU

Na quinta-feira nenhum apostador teve a sorte necessária para botar as mãos no prêmio principal e a loteria acumulou novamente.

Apesar de ninguém ter ficado com o prêmio milionário, 79 apostas acertaram a quina (cinco números) e cada uma delas embolsou R$ 40.920,93. Os apostadores que acertaram quatro números também foram premiados. Foram 4.990 e cada um deles ganhou R$ 925,49.

SORTEIOS

Os sorteios da Mega-Sena são realizadas às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.

A aposta simples da loteria custa R$ 5 e pode ser feita até as 19 do dia do sorteio pelo aplicativo da Caixa ou diretamente nas casas lotéricas espalhadas por todo o país.

O sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e no Facebook.