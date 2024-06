O incrível gol contra da Itália que deu a vitória à Espanha na Euro Copa 2024

A Eurocopa 2024 está avançando para a fase de grupos e as equipes estão se preparando para avançar para a próxima rodada. Espanha e Itália se enfrentaram na segunda rodada de grupos e, apesar de não terem oferecido uma chuva de gols como na primeira rodada, protagonizaram um espetáculo de futebol em conjunto, onde os espanhóis venceram por 1-0 graças a um erro da defesa italiana.

O jogo começou com ambas as seleções tentando manter a posse de bola. Em uma primeira metade de jogo intenso, a equipe espanhola dominou a posse e criou várias oportunidades de gol contra o time italiano, onde o goleiro Donnarumma defendeu de maneira incrível, mantendo o placar em zero.

O erro italiano chegou no minuto 54. Durante uma jogada coletiva em que a área parecia muito aberta, Nico Williams cruzou com força pela lateral esquerda. A bola chegou diretamente a Donnarumma, que fez uma defesa, mas o rebote foi para o defensor italiano Riccardo Caliafori, que sem querer marcou um gol contra.

Apesar dos esforços italianos para empatar e dos espanhóis recuarem para proteger sua área, o jogo terminou com uma vitória para a jovem equipe espanhola.

A história para Espanha e Itália

A Itália teve seu menor número de chutes a gol na história da UEFA Euro desde 1980, com apenas um contra a Espanha, igualando sua pior marca na edição de 2016 contra a Irlanda, onde também tiveram apenas um chute e sofreram sua última derrota no torneio.

É notável que os italianos tiveram registros ruins contra a Espanha em outras ocasiões, como em 1988, quando também tiveram apenas dois chutes ao gol, seguido de outro jogo na mesma data contra a antiga União Soviética.

Por outro lado, a Seleção espanhola obteve pela primeira vez três vitórias consecutivas contra a Itália, a última em 2023 e outra durante a Liga das Nações da UEFA em outubro de 2021.

Além disso, a Roja manteve seu gol invicto nos dois primeiros jogos da Eurocopa pela segunda vez desde 2016, quando venceram por 1-0 a República Tcheca e por 3-0 a Turquia.

Com essa vitória, a Espanha se classifica para as oitavas de final da Eurocopa, faltando apenas uma rodada na fase de grupos, onde enfrentará Albânia na segunda-feira, 24 de junho, às 13:00.

