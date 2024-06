Avião faz pouso de emergência após comandante morrer durante o voo

Passageiros de um voo da Sky Vision Airlines que fazia a rota entre Cairo (Egito) e Taif (Arábia Saudita) passaram momentos de terror após o comandante da aeronave morrer durante o voo. Conforme o G1, o avião precisou fazer um pouso de emergência. A informação sobre as causas do pouso emergencial foi passada aos passageiros pelo copiloto, que informou a todos sobre a morte do comandante pelo sistema de som da aeronave.

ANÚNCIO

O caso em questão foi registrado no dia 12 de junho e relatado pelo site AvHerald, responsável por armazenar registros de incidentes aéreos ao redor do mundo. Segundo informações, o voo NE 130 da Sky Vision Airlines precisou fazer um pouso de emergência em Jeddah, já dentro do território saudita.

Passageiros foram informados pelo copiloto

Ainda conforme as informações disponibilizadas por meio do AvHerald, os passageiros da aeronave foram informados sobre a morte do comandante por meio do sistema de som. O copiloto teria transmitido a informação de que precisaria desviar a rota do Airbus A320 em decorrência da morte do comandante.

Em declaração enviada ao site Al-Arabiya, um dos diretores da Sky Airlines informou que a decisão de comunicar os passageiros sobre a morte do comandante teve o objetivo de evitar o “pânico generalizado” das pessoas uma vez que elas fossem informadas sobre a mudança da rota original.

Segundo o mesmo porta-voz, o comandante em questão teria passado por um exame médico há 3 meses, onde nenhuma anomalia foi detectada. Conforme as informações, ele sofreu um mal súbito durante o voo.

Apesar da mudança de rotas e do pouso de emergência, a aeronave chegou ao solo em segurança.