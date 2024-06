Pastor pede que pais não mandem os filhos para a universidade: “Arriscar a salvação para que?”

O vídeo de uma pregação do pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, está causando revolta no X, antigo Twitter. Conforme reportagem da UOL, o pastor incentiva os fiéis a proibirem que os filhos entrem nas universidades.

No registro, publicado pelo próprio pastor em seu perfil no X, ele afirma que o estudo “pode acabar com a vida” dos filhos dos fiéis e “arriscar a salvação” dos jovens. Ele fala que é responsabilidade dos pais evitar que os filhos entrem nas universidades uma vez que a “faculdade vai acabar” com a vida dos jovens.

“Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. ‘Ah, mas eu não criei meu filho para isso’. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?”, afirma o pastor em um trecho do vídeo.

Em sequência, ele fala especificamente sobre as mulheres e chega a comparar que uma mulher com diploma pode ser “rodada e doida”. “Criou sua filha para virar uma vagabunda? Ou você a criou para virar uma mulher santa, uma mulher digna de família? Aí ela tem um diploma, é rodada, é doida”.

Ele associou o ensino universitário com a saída dos jovens da igreja

Seguindo com seu discurso, o pastor associou a ida à universidade com a saída dos jovens da igreja e com a “culpa” dos pais ao verem os filhos deixarem a religião. Na legenda da publicação, ele reforça que os pais não devem “empurrar os filhos” para um lugar no qual sabem que eles não vão se dar bem.

“Todo pai e mãe conhece muito bem os pontos fortes e fracos dos filhos. Não adianta empurrar eles para algum lugar que não irão se dar bem, não arrisque a salvação”, escreve.

Em pouco tempo, a publicação se tornou alvo de crítica de diversos internautas, que questionaram a postura do pastor em culpar o estudo pelos questionamentos dos jovens. “Pastor usando Louis Vuitton e dizendo para você não investir na educação do seu filho. Por isso que a Bíblia diz que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento”, escreveu um internauta.