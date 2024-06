VÍDEOS: Bombeiros tentam controlar incêndio que atinge indústria há mais de 15 horas na Grande SP

O Corpo de Bombeiros trabalha desde a tarde de terça-feira (18) para controlar um incêndio que atinge uma indústria em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a corporação, apesar das chamas insistentes, não há registros de feridos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensa fumaça que saía do local (veja abaixo).

Segundo os bombeiros, as chamas começaram por volta das 16h de ontem. Até 7h desta quarta-feira (19), ainda eram registrados focos de fogo no galpão, que fica na Avenida Antônio Furlan, na Vila Industrial.

Inicialmente 11 equipes foram enviadas ao local, em função da intensidade do fogo, mas as chamas diminuíram e três grupos continuam trabalhando nesta manhã.

A Defesa Civil de Barueri informou que as chamas tiveram início em uma área de mata, nas proximidades da indústria, e logo atingiram o depósito de autopeças. Por sorte, o plano de abandono do local foi devidamente seguido pelos funcionários da indústria e todos escaparam ilesos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Os bombeiros ressaltaram que seguirão no local para a extinção das chamas e depois para a operação de rescaldo.