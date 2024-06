Polícia diz que não vê indícios de crime em morte de advogada que passou 2 anos desaparecida, no RS

A Polícia Civil informou que não vê indícios de crime na morte da advogada Alessandra Dellatorre, de 29 anos, que passou quase dois anos desaparecida após sair de casa para caminhar, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A ossada dela foi localizada em uma área de mata e foi reconhecida por meio da arcada dentária. Apesar disso, a corporação afirma que ainda apura quais foram as circunstâncias do óbito.

Alessandra sumiu no dia 16 de julho de 2022, quando saiu para caminhar pela Avenida Unisinos. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela passou pela via, usando roupas pretas. O local fica nas proximidades de uma área de vegetação alta, conhecida como Matão, onde foram realizadas buscas.

A família da advogada passou a realizar campanhas e até ofereceu recompensa de R$ 15 mil por informações que indicassem o paradeiro dela, mas sem sucesso. Em um vídeo, publicado no YouTube, os pais falaram sobre a tensão que viviam sem notícias da filha.

Durante as buscas, o pai encontrou uma garrafa plástica que era da advogada. O item passou por perícia e o laudo, concluído em janeiro de 2023, apontou uma mistura compatível com um medicamento para tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além de uma bebida energética com cafeína.

No último dia 7 de junho, uma ossada foi encontrada em uma área de mata, no limite entre as cidades gaúchas de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, que pertence ao Exército. Militares que limpavam a região localizaram a ossada e avisaram as autoridades.

Os restos mortais foram encaminhados para a perícia e, por meio da arcada dentária, foi identificado como sendo da advogada.

Em postagem nas redes sociais, os pais de Alessandra pediram orações para a filha. “Agora, nada mais pode ser feito para ela a não ser orar. Esse é o nosso último pedido a todos. Se puderem, tenham ela em suas orações”, escreveram.

O velório ocorre na manhã desta quarta (19) e o sepultamento está previsto para às 15h, no Crematório e Cemitério Ecumênico Cristo Rei, em São Leopoldo.