“Sem nossa filha, o mundo terminou”, diz pai de advogada desaparecida em emotivo vídeo

Desaparecida desde o último dia 16 de julho, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, os pais da advogada Alessandra Dellatorre, de 29 anos, publicaram um vídeo no qual fazem um apelo e oferecem uma recompensa para quem a “trouxer com vida” [destaca publicação feita por namorado da mulher***].

Relembremos o caso

No dia em que desapareceu, Alessandra saiu de casa por volta das 14h30, e após passar por diversos pontos da cidade, foi flagrada entrando em uma zona conhecida como Matão, que é rodeada por árvores e que as pessoas costumam utilizar para praticar atividades físicas.

Após adentrar esta zona, nenhuma câmera flagrou a advogada deixando o espaço, porém não se descarta a hipótese de que ela tenha saído do local por meio da mata, o que faria então que ela não fosse registrada em nenhuma gravação.

E embora a polícia local, agentes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros tenham realizado buscas durante 3 dias nesta zona, contando inclusive com a ajuda de cães farejadores, estas foram suspensas uma vez que não tiveram resultados positivos, no entanto podem ser retomadas a qualquer momento caso surjam novas pistas.

O apelo feito pelos pais

Na gravação compartilhada no YouTube, o casal aparece segurando uma foto da filha e é possível escutar o pai da jovem dizer: “Nossa vida tem sido um eterno chorar, um eterno lamentar, seja de noite, seja de dia. A gente adormece no cansaço extremo e acorda em pesadelo, com as imagens dela. A gente se alimenta somente o mínimo necessário para nos mantermos em pé e na esperança de que podemos tê-la novamente viva em nosso lar. Nós estamos sem ar, sem vida. Sem a nossa filha, o mundo terminou para nós”, relatou.

Para facilitar o recebimento de informações, eles disponibilizaram um número de telefone no qual é possível enviar mensagens através do aplicativo de mensagens WhatsApp. O contato também foi compartilhado por Guilherme Zagonel, que é namorado de Dellatorre, em uma publicação no Instagram no qual reforça a recompensa oferecida no valor de R$ 15 mil.***