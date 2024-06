Estuprada em clínica de saúde mental, mulher sofria crise de depressão

Imagens de uma câmera de segurança de uma clínica de saúde mental em Camaragibe, Pernambuco, flagraram o momento em que um vigilante noturno aproveitou que a paciente está sedada para abusar sexualmente dela. de acordo com notícia divulgada pelo G1.

O caso aconteceu na madrugada de novembro do ano passado, mas somente agora foi divulgado. O nome do vigilante, que foi indiciado por estupro, não foi divulgado, mas ele segue foragido desde que foi descoberto.

De acordo com as imagens, o vigilante se aproxima da mulher sedada e toca a vítima por baixo do lençol de forma inapropriada em diversas partes do seu corpo antes de deixar o local.

A advogada que representa a família da vítima disse que ela tem 30 anos e estava internada em uma clínica particular para tratar de uma crise de depressão, e embora estivesse sedada, estava acordada e presenciou tudo o que aconteceu. “Ela ficou desesperada”, disse.

Segundo informações da advogada, a vítima foi encaminhada para uma ala masculina na clínica para dormir porque ela estava muito exaltada. A vítima narrou que apenas fechou os olhos e “queria que aquilo acabasse”.

“Além de ter sido estuprada, ela ficou sozinha lá, pedindo pela família, sem conseguir dormir, com medo de esse homem voltar a qualquer momento “, disse a advogada Maria Eduarda Albuquerque.