Cinco invenções digitais da década de 2010 que vieram para revolucionar a tecnologia

Ano após ano, em qualquer convenção que você vá, verá invenções tecnológicas sendo apresentadas como o produto que chega para revolucionar a indústria. Eles precisam ser vendidos dessa forma, já que as empresas que os fabricam querem obter um benefício financeiro com eles. No entanto, nem sempre conseguem, e embora haja alguns que realmente são funcionais, acabam sendo um fracasso total.

Vamos com cinco destes inventos digitais, que chegaram para marcar um antes e um depois na indústria da tecnologia, mas infelizmente não avançaram muito.

A lista desses cinco produtos, cortesia do Digital Trends, apresenta gigantes da indústria como Microsoft e até mesmo Google falhando grandemente, no mesmo nível de seus sucessos.

Invenções digitais que falharam

Windows 8

Windows 8 é um sistema operacional que a Microsoft quer esquecer. Vínhamos do Windows 7, que é uma das melhores maravilhas da empresa, para cair no desastre deste programa, que, embora tivesse algumas coisas para destacar, a localização dos aplicativos e funções não eram compreendidas, devido a uns mosaicos sem sentido.

Vine: uma rede social que quase funcionou

O Vine é tudo o que vemos agora, mas não se adaptou às mudanças das gerações. Era uma rede social de vídeos curtos, com duração máxima de 6 segundos. O Twitter adquiriu o aplicativo e o relançou algumas vezes, até que encerraram essa divisão em 2016.

Óculos de Realidade Virtual do Google?

Em 2013, o Google começou a vender um óculos de realidade virtual por 1.500 dólares chamado Google Glass. Era um dispositivo que projetava uma tela de visualização óptica frontal, que você poderia usar com ou sem óculos; como uma espécie de projetor instantâneo. Seu preço e a limitação de funções acabaram levando ao fracasso.

Google +

Não era um serviço de streaming, mas queria apontar para isso. O Google+ entrou no mercado como concorrência ao Facebook, já que se tratava de um ecossistema de aplicativos que, em teoria, deveria emular as interações das redes sociais. Foi lançado em 2010 e encerrou suas operações em 2019, mas teria durado um pouco mais se não fosse por uma falha que expôs informações de cerca de 500 mil usuários.

Uma geladeira portátil

Chamava-se Coolest Cooler e sem dúvida todos compraríamos uma. Era um refrigerador portátil, uma caixa térmica que vinha equipada com um liquidificador, carregadores com portas USB e até conexão Bluetooth para alto-falantes integrados em seus lados. Seu maior problema foi que, quando foram lançados em 2014, tiveram problemas de produção. Então, aqueles que os encomendaram não os receberam. Custava 200 dólares e teve mais de 60 mil pedidos, dos quais mais de 20.000 nunca foram entregues.