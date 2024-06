Um homem de 32 anos foi morto a tiros por policiais na tarde da última segunda-feira (17) após atacar um PM. O caso aconteceu no bairro Jardim Laguna, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Conforme informado pelo g1, testemunhas disseram que o rapaz aparentava um possível surto psicótico e um comportamento agressivo. De acordo com policiais que atenderam o chamado, o homem teria derrubado uma policial no chão. Ela teve ferimentos na cabeça e precisou de atendimento.

Ele também teria tentado desferir golpes de faca na policial, porém foi contido após os outros militares tentarem pará-lo com uma arma de choque. Sem sucesso, um outro PM atirou no homem com uma arma de fogo, atingido o tórax.

Ele foi levado com vida ao UPA Ressaca, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.

Homem surta, mata cachorro esfaqueado e ataca policial militar em MG Imagem: reprodução TV Globo

Mãe da vítima relata ligação no dia anterior

Segundo a PM, a mãe do homem morto chegou a ligar para ela no domingo (16) e disse que “nenhum mal iria lhe acontecer, que ele a protegeria de todos”.

Ainda conforme relato, o homem matou um cachorro esfaqueado horas antes do confronto com os policiais. O tutor disse que o rapaz chegou a ameaçá-lo de morte.

O corpo do homem foi encaminhado ao IML e as armas usadas pelos policiais irão passar por perícia.

Tentativa de assalto deixa dois mortos na saída da Linha Amarela no RJ

Um mulher de 27 anos e um homem de 64 morreram baleados na manhã desta terça-feira (18) durante uma tentativa de assalto na Saída 6 da Linha Amarela, na zona norte do Rio de Janeiro. Além de Deborah Vilas Boas da Silva e Carlos Miranda, um suspeito também foi atingido.

De acordo com o g1, eles acabaram no meio de uma troca de tiros após Policiais Militares tentarem impedir o roubo de uma moto em que estava um casal de colegas. Policiais do 22º BPM (Maré) reagiram após flagrarem o assalto à moto.

Eles foram rendidos por quatro bandidos que estavam em um carro modelo CR-V. Segundo o texto, um dos ladrões portava um fuzil.

Ainda conforme a matéria, os ocupantes da moto não sofreram ferimento. Já Deborah, que estava no ponto de ônibus, e José Carlos, que estava embarcando no ônibus da linha 315 (Recreio-Central), foram atingidos por disparos. A janela do coletivo ficou destruída.