Alunos da Escola Estadual Tonico Barão, em General Salgado, interior de São Paulo, encontraram um escorpião em um prato de comida de um estudante.

ANÚNCIO

De acordo com o g1, uma foto foi divulgada nas redes sociais, chegando ao conhecimento de autoridades nesta terça-feira (18). Segundo a TV TEM, afiliada da Rede Globo, a merenda foi servida a estudantes do ensino médio que possuem entre 14 e 17 anos.

Conforme o texto, o escorpião estava em cima de uma folha de alface. Após acessarem as imagens, os pais do aluno informaram a escola.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) lamentou o ocorrido através de nota à emissora.

Aluno encontra escorpião em merenda de escola pública de SP Imagem: g1/arquivo pessoal

Local foi higienizado

Após tomar conhecimento do ocorrido, a equipe que gere a escola estadual higienizou os utensílios da cozinha. Os responsáveis pelo aluno que identificou o animal foram chamados na instituição para prestar esclarecimentos.

De acordo com a Diretoria de Ensino de Fernandópolis (SP), escola foi dedetizada em abril, com validade até outubro. Uma nutricionista da Diretoria foi chamada ao local para vistoriar a cozinha, com enfoque nas vedações. Ela também orientou os funcionários a respeito dos procedimentos de higienização e armazenamento dos alimentos, especialmente as verduras.

A matéria também informa que um representante do Núcleo de Obras e Manutenção Escolar (NOM) também foi até a escola Tonico Barão para realizar uma análise dos espaços escolares e verificar as condições de higiene e limpeza.