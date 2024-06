Val Marchiori pede medida protetiva após denunciar o ex-marido por violência doméstica

A socialite Val Marchiori confirmou, em declaração à Quem, que denunciou o ex-marido, Thiago Castilho, por violência doméstica. Conforme a publicação, o fim do casamento entre Val e Thiago foi anunciado por ela em março deste ano, e a confirmação da ação na justiça foi realizada na manhã desta segunda-feira, dia 17 de junho.

Segundo a reportagem, o caso em questão segue correndo em segredo de Justiça, mas Val confirmou a existência de uma investigação policial. Conforme suas palavra à publicação, ela sentiu a necessidade de buscar “amparo judicial e policial, tendo em vista ter passado por tais circunstâncias, que se somaram no tempo, intensificando com a separação”.

Ela também confirma que o judiciário deferiu o pedido de medida protetiva, diante do caso apresentado. “Todos os fatos foram levados à autoridade policial, que abriu inquérito e encaminhou ao Poder Judiciário, este que deferiu algumas medidas”.

Violência doméstica e perseguição

As primeiras informações sobre Val ser vítima de violência doméstica foram disponibilizadas pelo colunista Leo Dias. Conforme sua publicação, a socialite teria afirmado que o ex-marido estaria utilizando remédios controlados e bebidas alcóolicas de forma descontrolada ao longo dos últimos dois anos. Ele também teria parado de trabalhar e se “transformado em um homem improdutivo e grosseiro”.

Ela também afirma que o ex-marido falsificou sua assinatura e a ameaçou por não aceitar o término do relacionamento entre os dois. Em tom de desabafo, ela declarou que demorou para perceber os sinais e as mudanças do ex-companheiro.

“Sei que muitos estão se questionando sobre como eu permiti que chegasse a esse ponto, mas fato é que quem está dentro da situação não percebe as mudanças nas pessoas. Quem já passou, ou passa por esse tipo de violência sabe do que eu estou falando, e como tais ações deixam marcas em todos”, afirma.

Até o momento da publicação, Thiago Castilho não se pronunciou sobre as declarações feitas.