As cenas íntimas de ‘Bridgerton’ levaram a um acidente engraçado: “quebraram até a cama”

A série ‘Bridgerton’ se tornou uma das mais assistidas na Netflix e não há dúvidas do porquê. Baseada nos romances de Julia Quinn, a série se destaca não apenas por sua ambientação na regência inglesa e suas tramas sociais intricadas, mas também por suas cenas apaixonadas que deixaram uma marca indelével na cultura popular.

Um dos fatores-chave para o sucesso de Bridgerton é a química inegável entre seus protagonistas. Na primeira temporada, o relacionamento entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset, o Duque de Hastings (Regé-Jean Page), é o eixo central da narrativa. Suas cenas íntimas não são apenas apaixonadas, mas também carregadas de uma tensão emocional que mantém os espectadores à beira de seus assentos.

O amor de Penelope Featherington e Colin Bridgerton deixa o mundo esperando pelo seu desfecho Instagram (Instagram: @bridgertonnetflix)

Agora são Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton) que estão chamando a atenção com sua química e cenas apaixonadas na terceira temporada da série. Elas foram tão intensas que até ocorreu um incidente do qual hoje, os próprios atores brincam.

Excesso de paixão entre Penelope e Colin?

A autenticidade das cenas íntimas em Bridgerton deve-se em grande parte à direção cuidadosa e ao trabalho dos coordenadores de intimidade, que garantem que as cenas se desenrolem de forma respeitosa e realista, permitindo que os atores se sintam seguros e confortáveis. Isso se reflete na fluidez e naturalidade das interações, evitando cair em clichês ou em uma representação excessivamente glamorosa da intimidade.

Nicola Coughlan compartilhou algumas fotos divertidas das filmagens Instagram (Instagram)

Com a estreia da segunda parte da terceira temporada de ‘Bridgerton’, surgiram novas anedotas e segredos dos bastidores, com destaque para uma envolvendo Nicola Coughlan e Luke Newton.

Se os fãs já estavam suando com a cena da carruagem, a segunda parte trouxe um momento de paixão em que Colin mostra a Penelope sua nova casa após o casamento. Essa cena não apenas tem uma forte carga emocional, mas também foi tão intensa fisicamente que o cenário se quebrou durante as filmagens.

Foi a própria Nicola quem compartilhou uma foto em que, junto com Newton, mostra um móvel que quebraram durante a gravação. "A segunda parte já está disponível, colocamos nosso coração e alma nela, espero que gostem de vê-la tanto quanto nós adoramos filmá-la," escreveu Coughlan em uma legenda. Ela continuou: "Eu diria que é como um móvel que você veria mais no passado do que no presente. Mas sim, quebramos durante uma cena sexy porque realmente estávamos indo com tudo".

Os fãs rapidamente reagiram expressando que "a química entre Penelope e Colin" é o que mais amam desta temporada. Alguns imediatamente pediram uma série exclusiva de Penelope e Colin. "Podemos apresentar uma petição para um spin-off de Polin? Preciso de mais da história deles! Preciso ver o futuro deles e seu crescimento como casal, empurrando um ao outro para se destacarem!! Estou tão triste que acabou!"

O que vai acontecer com a quarta temporada?

Agora que a segunda parte da terceira temporada foi lançada, os fãs já estão ansiosos para saber quando a quarta temporada chegará e em torno de qual personagem girará.

Quando a showrunner Jess Brownell assumiu a terceira temporada, ela mudou as coisas ao decidir contar a história de Colin e Penelope, o quarto livro da série de Julia Quinn, na terceira temporada. No futuro, qualquer irmão Bridgerton (cuja história ainda não foi contada) poderia ser o próximo, mas continuará sendo um mistério.

“Quero dizer, se nos for permitido fazer oito temporadas, como esperamos, sei em que ordem gostaria de continuar até a temporada 8. Se isso acontecer ou não, não sou a única pessoa que pode decidir isso”, disse Brownell recentemente ao Decider.