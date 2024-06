Idoso internado para fazer cirurgia de hemorroida tem vesícula retirada em SP

Na última segunda-feira, dia 11 de junho, um idoso de 72 anos foi internado para realizar uma cirurgia de hemorroida e acabou ficando sem a vesícula. Segundo publicado pelo UOL, o homem foi operado na Santa Casa de Birigui, interior de São Paulo.

Um boletim de ocorrência, registrado pela família do idoso junto à Polícia Civil da cidade, informou que o erro médico só foi percebido quando o paciente já estava fora do centro cirúrgico, na recuperação do procedimento.

Ao acordar, o homem reclamou de dores na região abdominal e notou o curativo na barriga. Percebendo que algo de estranho tinha acontecido, ele questionou a equipe de enfermagem sobre sua situação, e só então o erro médico foi confirmado.

Por sua vez, a Santa Casa de Birigui admitiu o erro médico e abriu uma sindicância para apurar a situação, constatando que os médicos realizaram uma colecistectomia, nome pelo qual é conhecido o procedimento pra retirada da vesícula. Desta forma foi confirmado que a cirurgia aconteceu na região do abdômen, e não na região anal para retirada da hemorroida. O hospital emitiu a seguinte nota:

“Considerando que a direção do hospital preza pelo cumprimento da lei e da ordem, vinculada aos princípios constitucionais pátrios, a Santa Casa informa que iniciou o procedimento de sindicância para apurar os fatos e tomará as medidas administrativas legais cabíveis”.

Alta médica e investigação

Diante do ocorrido, a Santa Casa de Birigui afirmou que realizará a cirurgia correta para remoção de hemorroida, mas não informou a data em que o procedimento será realizado. Por sua vez, o idoso teve alta na última quinta-feira, dia 13 de junho. Vale lembrar que a retirada da vesícula não implica em risco de vida ao paciente, mas leva a uma mudança nos hábitos alimentares para evitar desconfortos.

O caso em questão segue sob investigação da Polícia Civil de São Paulo.