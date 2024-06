Pablo Marçal contrata coronel ‘que organizou o assassinato’ do serial killer Lázaro

Pablo Marçal, empresário e pré-candidato à Prefetura de São Paulo pelo PRTB, revelou ter contratado o tenente-coronel Edson Melo para integrar sua equipe de segurança. Segundo o Metrópoles, Edson ficou conhecido em todo Brasil por ser o comandante da equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da Polícia de Goiás durante as mobilizações para a localização do assassino em séria Lázaro Barbosa.

O anúncio em questão foi feito por Marçal em suas redes sociais. Conforme sua declaração, o oficial está de licença da polícia goiana enquanto atua em sua equipe de segurança durante a campanha eleitoral.

“A gente não vai arregar. Inclusive, quem está aqui atrás de mim é um dos policiais que organizou o assassinato daquele bandido, Lázaro”.

“É um grande amigo que pegou licença da polícia e hoje tá aqui comigo. Agora é para valer, quem estava com dúvida, quem quer me ameaçar, quer me parar, pode entrar na fila que a gente não vai retroceder”, declarou o pré-candidato que ainda relembrou um pouco sobre a caçada ao serial killer que durou 20 dias e terminou com a morte de Lázaro após uma troca de tiros com a força policial.

Confira o pronunciamento de Marçal:

Caçada humana

Lázaro Barbosa ficou foragido por mais de 20 dias após matar quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no dia 09 de junho de 2021. Suspeito de cometer mais de 30 crimes em Goiás, ele ficou desaparecido em uma região de mata, onde chegou a trocar tiros com a polícia antes de fugir novamente.

Depois de 20 dias do início de sua fuga, Lázaro foi localizado na região de Águas Lindas de Goiás, e acabou morto após uma nova troca de tiros com os policiais que integravam a força tarefa.