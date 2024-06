Corpo encontrado em vila do Rio de Janeiro pode ser de jovem desaparecido no carnaval

No fim da manhã da última segunda-feira, dia 10 de junho, foi encontrado um corpo dentro de um saco em uma vila de casas em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Segundo informações publicadas pelo G1, é possível que os restos mortais sejam do jovem Caio da Silva Rondão, desaparecido desde o carnaval.

Conforme as informações divulgadas na reportagem, um dos moradores da vila na qual o corpo foi encontrado é o melhor amigo de Caio, identificado como Wesley de Souza. Testemunhas disseram que após a descoberta Wesley tentou fugir com o corpo do amigo, mas o saco foi abandonado no telhado de uma casa por conta do peso. Desde então, o rapaz não foi mais visto.

“Esse pedreiro estava fazendo uma obra e foi pegar a areia. Quando ele enfiou a pá, viu que tinha um corpo ali e chamou a família. Quando o amigo viu, saiu correndo e quando o pedreiro foi chamar o meu irmão, ele pegou o corpo no saco e subiu os telhados. Não conseguiu fugir com o saco, largou no telhado e foi fugindo pelas casas. Meu irmão, quando abriu o saco preto, viu que realmente tinha um corpo em decomposição”, revela Aline Machado, prima de Caio.

Desaparecido no carnaval

Caio foi visto pela última vez na sexta-feira de carnaval. Depois deste dia, sua comunicação com a família se tornou estranha e foi realizada por mensagens, o que deixou todos preocupados. Em determinados momentos ele dizia estar no bairro da Penha, em outros em Arraial do Cabo. Sem outras notícias, os familiares passaram a buscar pelo jovem.

Segundo a prima de Caio, a família recebeu supostas mensagens de Caio na segunda-feira após o final de semana de carnaval. O jovem teria entrado em contato com Wesley e outros dois amigos, pedindo pelo videogame dele e duas blusas do Flamengo.

“Depois da segunda não conseguimos mais contato, as mensagens do celular da minha tia foram apagadas e desconfiamos que não era ele falando. Ele disse que voltaria para casa na quarta-feira, mas a gente ligava e ele não atendia. Na quinta-feira, ligaram do telefone dele e quando o irmão atendeu falaram: ‘Não liga porque a gente tá aqui com o telefone e o videogame dele’”, conta Aline.

Conforme informado pelos familiares, o jovem tinha em mãos uma quantia de R$7 mil quando desapareceu, sendo que o valor também sumiu. Até o momento, o amigo e Caio, e principal suspeito, não se apresentou à polícia para prestar esclarecimentos.