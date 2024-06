Polícia procura por influencer que fez ‘peeling de fenol’ em jovem; caso é apurado como homicídio

Empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, morreu após fazer 'peeling de fenol' com a influencer Natalia Becker, de 29, em SP; ela ainda é procurada pela polícia

A Polícia Civil procura pela influencer Natalia Becker, de 29 anos, que fez um “peeling de fenol” no empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, que morreu logo após o procedimento estético. O caso inicialmente era investigado como morte suspeita, porém, passou a ser tratado como homicídio. A mulher teria passado mal ao saber do falecimento do cliente e precisou ser socorrida a um hospital. Ela ainda não se apresentou para prestar esclarecimentos.

“A Polícia Civil instaurou inquérito no 27ºDP para investigar o crime de homicídio. Foram solicitados exames necroscópico e toxicológico, cujos resultados são aguardados. Policiais fizeram diligências em vários endereços, mas a autora ainda não foi localizada. As buscas continuam para que ela seja encontrada e ouvida em depoimento”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Henrique foi até a clínica da influencer na segunda-feira (3), acompanhado pelo marido. Segundo ele, há tempos o empresário buscava por esse tratamento e escolheu a clínica de Natalia, já que ela acumulava mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, e se apresentava como “premiada especialista” na arte de remoção de manchas na pele. A mulher afirma ter consultórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia.

Ainda segundo o relato do marido, Henrique chegou ao local por volta das 10h, mas o “peeling de fenol” foi realizado por volta das 12h. Logo depois do procedimento, Natalia disse que tudo tinha saído como planejado. Porém, o rapaz disse ao marido que sentiu muita dor durante a aplicação dos produtos e, na sequência, apresentou dificuldades respiratórias. As funcionárias da clínica socorreram o cliente e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ele não resistiu.

No boletim de ocorrência conta que, após saber da morte de Henrique, Natalia também passou mal e precisou ser socorrida. Ela foi levada a um pronto-socorro da região e não há detalhes sobre seu estado de saúde. A influencer desativou suas redes sociais e ainda não foi encontrada para comentar o assunto.

Exames prévios

Segundo a polícia, a influencer não solicitou nenhum exame de Henrique antes da realização do “peeling de fenol”. O marido dela, que é coproprietário da clínica, esteve no estabelecimento durante a realização da perícia policial e disse que, por se tratar de um procedimento superficial, o procedimento não exige nenhuma avaliação prévia.

Porém, a suspeita é que Henrique tenha possa ter tido algum tipo de reação alérgica ao tratamento e morrido por “choque anafilático”. Os exames necropsiais devem atestar qual foi a causa do falecimento.

A Vigilância Sanitária informou que instaurou uma investigação sobre o caso. As primeiras informações apontam que a clínica tinha a devida licença para funcionamento, mas ainda é apurado se a influencer tinha a devida liberação para realizar o “peeling de fenol”.