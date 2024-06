Minecraft terá sua própria série animada:o que se sabe sobre a nova aposta da Netflix

Ótimas notícias para os fãs de Minecraft. E é que a Netflix anunciou nesta quinta-feira que está desenvolvendo uma série animada baseada no popular videogame. Este projeto se junta aos esforços anteriores de adaptar o mundo de Minecraft para o cinema e televisão.

Desde o seu lançamento em 2011, o jogo capturou a imaginação de milhões de jogadores em todo o mundo, o que não deixa dúvidas sobre o potencial de se tornar um bom negócio na tela grande ou pequena.

Anteriormente, Legendary Pictures, Mojang Studios e Vertigo Entertainment revelaram que estão trabalhando em um filme de Minecraft estrelado por Jack Black e Jason Momoa, mas este projeto não está relacionado com a nova série da Netflix.

O que se sabe sobre a série animada de Minecraft na Netflix?

A série animada também será produzida pela Mojang Studios e buscará contar uma história original com novos personagens, mostrando o mundo do Minecraft de uma perspectiva diferente do que se conhece. Embora os detalhes da trama ainda não sejam conhecidos, a série buscará capturar a essência do jogo que tem muitos fãs.

A WildBrain, o estúdio canadense por trás de projetos animados de sucesso da Netflix como Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising e Carmen Sandiego, será responsável pela animação da série. WildBrain é conhecido por seu trabalho na nova versão de Johnny Test em 2022, além de produzir ‘The Snoopy Show’ e ‘Snoopy in Space’ para a Apple TV+ e ‘Fireman Sam’ para o canal 5 do Reino Unido.

Minecraft, desenvolvido pela Mojang Studios, tem sido um fenômeno global desde a sua criação. Markus Persson, conhecido como “Notch”, lançou a primeira versão do jogo em 2009 e desde então evoluiu significativamente. Em 2014, a Microsoft adquiriu a Mojang Studios por 2,5 bilhões de dólares, o que ajudou a expandir ainda mais o alcance do jogo.