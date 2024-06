Cerveja popular no Brasil muda fórmula sem avisar os consumidores; você percebeu?

A coluna de Guilherme Amado, do site ‘Metrópoles’, informou que a sede no Brasil da cerveja Heineken alterou a fórmula há cerca de três anos sem comunicar os clientes.

A empresa divulga em suas publicidades que o seu produto é produzido em 28 dias. Contudo, segundo o site, documentos obtidos mostram que, desde 2021, a cerveja é produzida entre 21 e 23 dias.

Após contato da coluna, a Heineken informou que a produção “sempre foi de no mínimo 21 dias”, algo que não seria adotado nos comunicação institucionais, de acordo com Guilherme Amado.

Os documentos dos testes também mostraria que, com a alteração, o gosto final da cerveja poderia ser alterado. “A fórmula original de produção da Heineken tem como requisito a duração de 28 dias. O tempo do enchimento do tanque leva entre 12 e 24 horas e o tempo de fermentação principal tem entre sete e oito dias”, escreve o Metrópoles.

Cerveja popular no Brasil muda fórmula sem avisar os consumidores; você percebeu? Imagem: Pexels/Isabella Mendes

Desta forma, após ser armazenada, o tempo de maturação e fermentação total deveria ser, de acordo com a própria receita original, igual ou maior a 14 dias, mas o corte de sete dias foi feito nesta última etapa, que deveria durar de seis a oito dias.

A coluna também informa que, em contato com funcionários da Heineken, os testes de mudanças na fórmula em solo nacional começaram há três anos, para suprir a demanda pela cerveja no país.

A diminuição de dias de produção inicialmente passou de 28 para 23 dias, e depois para 21 dias, sendo sete dias a menos do que a receita original informa.

Site oficial divulga fórmula original desde 1873

O site da marca no Brasil informa que a cerveja possui a fórmula inalterada desde 1873, ano da sua primeira fabricação. Lá também é possível encontrar a informação que o produto demora 28 dias para ficar pronto, utilizando a frase “28 pacientes dias de espera”.

Cerveja popular no Brasil muda fórmula sem avisar os consumidores; você percebeu? Imagem: Metrópoles/site Heineken

Ainda de acordo com a coluna, durante uma visita no Brasil em 2016, ,o mestre-cervejeiro global, da empresa, Willem van Waesberghe, deu uma entrevista a experts do Instituto da Cerveja Brasil, em São Paulo (SP), durante uma visita ao país. Na ocasião, ele citou mais uma vez sobre os 28 dias.

“De uma pequena cervejaria para a atual presença global, uma coisa nunca muda, a receita original de Heineken. Os nossos Mestres Cervejeiros trabalham todos os dias para garantir que a qualidade da nossa cerveja continue sempre a mesma. E no Brasil isso não é diferente! (…) A fabricação de Heineken leva 28 dias e é feita em tanques horizontais, o que torna a pressão ideal para a nossa exclusiva ‘levedura A’, descoberta no século 9 e usada até hoje para garantir uma cerveja balanceada e refrescante”.

O site da marca não informa a diminuição de dias de produção.