Mulher foi morta por ex-marido na frente da filha três meses após medida protetiva expirar, em RO

A estudante de Educação Física Jaiane Lemos de Souza, de 27 anos, que foi morta a tiros na frente da filha de 1 ano e 8 meses, em Porto Velho, em Rondônia, obteve uma medida protetiva contra o ex-marido, Vinícius Wallace, de 28, que é o principal suspeito do crime. Porém, a proteção expirou em fevereiro deste ano e ela não solicitou a revogação. No último fim de semana, o homem assassinou a ex-companheira junto com o amigo, Everaldo Oliveira, de 34.

Conforme o site G1, amigos de Jaiane contaram que ela viveu um relacionamento conturbado com Vinícius por três anos. Quando ela engravidou, inclusive, eles ficaram um tempo separados, mas reataram. Eles romperam novamente após o nascimento da menina e o homem não aceitava.

Na noite do último sábado, Vinícius matou Janine e o amigo dela. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele tentava invadir a residência em que eles estavam, no residencial Colina Park, no bairro Nova Floresta. Depois que conseguiu entrar, ele permaneceu por cinco minutos lá dentro e, na sequência, fugiu com a ajuda de um comparsa (veja no vídeo abaixo).

Testemunhas que ouviram o barulho de tiros acionaram a Polícia Militar, mas quando os agentes chegaram já encontraram Everaldo e Janine mortos, sendo que a menina de 1 ano e 8 meses estava ao lado do corpo da mãe. Uma adolescente que também estava na casa confirmou o que tinha acontecido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas já atestaram as mortes das vítimas ainda no local. A perícia foi até a casa, onde foram apreendidos dois celulares, 10 estojos de munição da arma usada no crime, todos usados.

A Polícia Civil destacou que faz diligências em busca do suspeito pelos crimes, mas, até a manhã desta terça-feira (28), ele ainda não tinha sido localizado. O caso é investigado como feminicídio e homicídio doloso.