Homem mata ex-mulher e amigo a tiros na frente da filha de 1 ano, em Rondônia; vídeo mostra fuga

A Polícia Civil procura por Vinícius Wallace, de 28 anos, que é suspeito de matar a tiros a ex-mulher, Jaiane Lemos de Souza, de 27 anos, na frente da filha de 1 ano e 8 meses, em Porto Velho, em Rondônia. Ele invadiu a casa em que a vítima estava e também assassinou o amigo dela, Everaldo Oliveira, de 34. Uma adolescente também estava no local e presenciou o crime, mas não foi ferida.

O caso aconteceu na noite de sábado (25). Câmeras de segurança registraram o momento em que Vinícius tentava invadir a residência, no residencial Colina Park, no bairro Nova Floresta. Depois que conseguiu entrar, ele permaneceu por cinco minutos lá dentro e, na sequência, fugiu com a ajuda de um comparsa (veja no vídeo abaixo).

Testemunhas que ouviram o barulho de tiros acionaram a Polícia Militar, mas quando os agentes chegaram já encontraram Everaldo e Janine mortos, sendo que a menina de 1 ano e 8 meses estava ao lado do corpo da mãe. A adolescente que estava na casa confirmou o que tinha acontecido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas já atestaram as mortes das vítimas ainda no local. A perícia foi até a casa, onde foram apreendidos dois celulares, 10 estojos de munição da arma usada no crime, todos usados.

Familiares contatam que Janine tinha se separado de Vinícius recentemente, mas o homem não aceitava o rompimento. Ele acreditava que ela estivesse envolvida amorosamente com Everaldo, mas essa informação não foi confirmada.

A Polícia Civil destacou que faz diligências em busca do suspeito pelos crimes, mas, até a manhã desta segunda-feira (27), ele ainda não tinha sido localizado. O caso é investigado como feminicídio e homicídio doloso.