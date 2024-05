Resultado da Lotofácil 3098: veja os números desta quarta-feira

A Lotofácil está com o prêmio acumulado para o sorteio desta quarta-feira (8) e o apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pode levar para casa nada menos do que R$ 4 milhões.

Confira as quinze dezenas sorteadas para a Lotofácil desta quarta-feira:

01, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24

Embora ninguém tenha levado o grande prêmio da Lotofácil, 342 apostas acertaram 14 pontos e cada um deles ganhou R$ 1.100,81; na faixa dos 13 números, 11.492 apostas levaram R$ 30.

Preparado para o sorteio da Quina? Prêmio vale R$ 6,7 milhões

Volante da Quina (Metro World News)

Outra loteria cujo prêmio continua acumulado é a Quina, que deve pagar nesta quarta-feira ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas o valor de R$ 6,7 milhões.

Veja os números da Quina desta quarta-feira: