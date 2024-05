Enchentes, falta de água, luz, assalto e agora jacarés: “sobreviver na grande Porto Alegre virou um enorme RPG”

Não faltassem problemas para os moradores dos municípios da Grande Porto Alegre, assolados pelas enchentes, pela falta de água e de luz e também pelos assaltantes que aproveitam o caos para invadir as casas e roubar o que puderem, mais uma notícia nas redes deixou a todos atônitos: foram vistos jacarés nadando nas águas barrentas da cidade.

ANÚNCIO

Os primeiros relatos de que jacarés estariam nadando nas ruas do bairro Menino Deus, na Capital, onde antes circulavam milhares de automóveis, foi dada nesta terça-feira por voluntários e ambientalistas que trabalham com as equipes de resgate.

Rapidamente as redes sociais ficaram repletos de vídeos e fotos mostrando os répteis se deslocando próximos a muros e cercas

“Sobreviver na grande Porto Alegre virou um enorme RPG. Um dia tu enfrenta chuva, no outro alagamento, no outro falta de água/luz, no outro bandidos te assaltando, agora o boss de hoje é enfrentar jacaré”, disse um internauta em postagem nas redes.

Sobreviver na grande Porto Alegre virou um enorme RPG. Um dia tu enfrenta chuva, no outro alagamento, no outro falta de água/luz, no outro bandidos te assaltando, agora o boss de hoje é enfrentar jacaré.



Amanhã vai ser o que? Piranha? Onça? Lúcifer? pic.twitter.com/L5kofDXsBZ — Vinícius Oliveira (@choracadela1) May 7, 2024

A Secretaria Municipal do meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) confirmou ter recebido o relato do avistamento, mas até o momento voluntários e servidores fizeram buscas pelo bairro e nada encontraram.

Tem jacaré no Menino Deus, em Porto Alegre.

A Smamus pede q a população mantenha distância do animal e diz q ele só ataca para se defender, mas vamos ter mente q o bicho tá estressado quanto nós.

Um biólogo voluntário está no local monitorando o deslocamento do jacaré. pic.twitter.com/AycxIpIWcD — Gabi Gabriela (@gabigabi_1986) May 7, 2024

Outros relatos, porém, invadiram as redes sociais e dão conta que os animais estão em outros cantos da cidade e é preciso tomar cuidado.

“Esses animais, eles ficam nas margens, e as margens agora são dentro da cidade, tá? Então, se vir algum, parece um tronco grande, não chega perto, tá?”, alertou um biólogo voluntário.