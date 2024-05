Resultado da Lotofácil 3096: veja os números desta segunda-feira

O ganhador do prêmio da Lotofácil no sorteio desta segunda-feira deve levar para casa o valor estimado de R$ 1,7 milhão, segundo cálculos da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Veja os números da Lotofácil desta segunda-feira, 6 de maio:

02, 03, 04, 06, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25

SORTEIO DE SÁBADO

No sábado, o prêmio da Lotofácil saiu para a cidade mineira de Itabira, onde um sortudo apostador engordou sua conta bancária em R$ 1.850.733,51. Na faixa dos 14 acertos, 151 apostas ganharam R$ 2.569,91.

Quina paga hoje R$ 700 mil

Após sair para dois apostadores no sorteio de sábado, a Quina retoma seu sorteio diário nesta segunda-feira com um prêmio estimado de R$ 700 mil, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados para a Quina são: