VÍDEOS: Incêndio atinge empresa de sucatas na Zona Leste de SP e fumaça toma conta da região

Um incêndio de grandes proporções atinge uma empresa de sucatas no Jardim José Bonifácio, na Zona Leste de São Paulo, desde a madrugada desta quinta-feira (2). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 5h e, às 12h30, seguiam trabalhando no combate às chamas. Não há registros de mortos ou feridos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a região ficou tomada pela intensa fumaça (veja abaixo).

📌VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge galpão de recicláveis, em SP



Saiba mais⤵️https://t.co/4v2jSFLQ0f pic.twitter.com/3QqoKJJTCh — Rede Onda Digital (@redeondadigital) May 2, 2024

Incêndio atinge galpão na zona leste de São Paulo. O local armazena materiais recicláveis. Imagens do Globocop mostram a dimensão das chamas e da fumaça. Não há informação de feridos.



➡ Assista na #GloboNewsEmPonto: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/LR62szzIwG — GloboNews (@GloboNews) May 2, 2024

Incêndio atinge galpão na Zona Leste de SP, na manhã desta quinta-feira (02).



As chamas começaram em local aberto, na Rua Hirovo Kaminobo, 232, perto da Avenida Jacu-Pêssego.



Ao menos seis equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local pic.twitter.com/Fz8XznXw8R — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) May 2, 2024

Segundo os bombeiros, o local atingido pelo incêndio fica na Rua Hirovo Kaminobo, perto da Avenida Jacu-Pêssego, onde funciona uma empresa especializada em sucatas ferrosas e não-ferrosas. Assim, por conta dos materiais armazenados, as chamas ganharam grande proporção rapidamente, gerando muita fumaça.

Pelo menos seis equipes foram enviadas ao local e seguem trabalhando. Há muitas residências no entorno do local, mas nenhum deles foi atingido pelas chamas.

A subprefeitura de Itaquera informou que o galpão pertence a uma empresa que, em novembro de 2023, foi multada em R$ 1,8 milhão por desvirtuamento do alvará de execução de uma obra, remoção irregular de terra e crime ambiental. Os trabalhos foram embargados.

Como o nome da empresa não foi revelado, não foi possível localizar os responsáveis pela companhia. Os bombeiros destacaram que as causas do fogo ainda são desconhecidas.