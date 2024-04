“Não fazemos convites homossexuais!” Comércio de São Paulo é acusado de homofobia

Um ateliê de convites da cidade de São Paulo está sendo acusado de homofobia por um casal gay após negar-se a fazer os convites de casamento alegando ser um “evento homossexual”, segundo notícia do G1.

ANÚNCIO

De acordo com o casal, o comércio foi contatado pelo aplicativo de mensagem e solicitou um orçamento para o casamento, que ocorreria em setembro deste ano. O atendimento se desenrolava normalmente pelo sistema online até que eles mencionaram o nome dos noivos, ou seja, dois homens. Logo que mencionaram o detalhe, receberam um texto afirmando que a empresa não trabalhava com homossexuais.

“Oi, Henrique, tudo bem? Perdão pela demora. Peço desculpas por isso, mas nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana você procurar uma papelaria que atendia sua necessidade”, disseram os donos do comércio a um pedido de orçamento.

Recomendados

O casal Henrique Nascimento e Wagner Cardoso procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência por crime de homofobia.

A notícia foi compartilhada nas redes sociais e gerou revolta, por isso os donos do ateliê publicaram um vídeo no Instagram, que foi apagado em seguida, no qual diz não agüentar mais tantas críticas e questionamentos e acusar o casal de ‘heterofobia’.

[HOMOFOBIA]

um casal de amigos meus, que está pra casar, compartilha sempre os momentos felizes conosco e desta vez chegou o momento de escolher os convites de casamento



Só que receberem de um fornecedor a mensagem de que "não fazem convites homossexuais"



Nos ajude a expor 🧵 pic.twitter.com/2EBVzQG7O8 — irmã do litrinho (@litraooo) April 23, 2024

“Acho engraçado porque quem tacha as pessoas de homofóbicas dizem que as pessoas que são ‘homofóbicas’ têm que aceitar o seu posicionamento, mas, ao mesmo tempo, não percebem que o argumento que elas usam para validar aquilo que acreditam é o mesmo argumento que as acusa também. Que nós temos que aceitar aquilo que elas são, mas as pessoas não podem aceitar que nós fazemos dessa maneira”, diz o proprietário do ateliê.