VÍDEO: Pecuarista e filho médico suspeitos por mortes de idosos se entregam à polícia, em MT

A pecuarista Ines Gemilaki, de 48 anos, e o filho, o médico Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28, que são suspeitos de invadir uma casa e matar dois idosos a tiros por conta de um desacordo comercial, em Peixoto Azevedo, no Mato Grosso, se entregaram à polícia. Um vídeo mostra o momento em que a dupla chegou até a delegacia (assista abaixo). O marido dela e um cunhado também foram presos por envolvimento no caso.

ANÚNCIO

Mãe e filho se entregaram na tarde de terça-feira (23). Eles eram procurados desde o último domingo (21), quando invadiram e atiraram contra oito idosos que estavam reunidos em uma casa. Ines apareceu em um vídeo de câmeras de segurança segurando uma arma e mirando contra as vítimas. O filho dela também apareceu segurando uma espingarda calibre 12.

Os tiros acertaram Pilson Pereira da Silva, de 80 anos, e Rui Luiz Bolgo, de 68, que morreram ainda no local. Um padre da cidade, que não teve o nome revelado, também foi ferido. O religioso foi socorrido e levado a um hospital. Ele está fora de perigo.

Recomendados

De acordo com a investigação, o alvo de Ines e do filho era outro idoso, dono da casa, com quem ela tinha dívidas, mas que escapou ileso. Assim, a motivação do crime seria um desacordo comercial.

“A suspeita locava o imóvel do proprietário e, ao sair, deixou algumas dívidas, o que gerou uma ação judicial. A partir daí, houve várias discussões e desentendimentos entre eles, o que resultou nesse crime bárbaro”, explicou a delegada Ana Paula Marien, em entrevista ao site UOL.

Ainda segundo a investigadora, horas antes dos assassinatos, a pecuarista e o filho foram até a delegacia da cidade para registrar um boletim de ocorrência contra o proprietário da casa.

As defesas dos presos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Fuga e prisões

Após o crime, mãe e o filho foram flagrados comprando cerveja, água e refrigerantes na loja de conveniência de um posto de combustível, quando passavam pela cidade de Matupá, a cerca de 13 km do local do homicídio.

Na terça-feira (23), a polícia prendeu o marido de Ines, Marcio Ferreira Gonçalves, de 45 anos, que ajudou a dupla na fuga. Segundo a investigação, o homem chegou a aparecer em imagens de câmeras de segurança saindo de dentro da casa, mas não aparentava estar armado. Ele dirigia uma caminhonete, na qual mãe e filho deixaram o local.

Marcio foi localizado e preso na cidade de Alta Floresta. Ele estava acompanhado do irmão, Eder Gonçalves Rodrigues, que também foi detido após confessar envolvimento no crime.

A defesa de mãe e filho disseram que eles iam se entregar, o que, de fato, ocorreu na terça-feira. Ambos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça.