Marido que ajudou mulher pecuarista e filho médico na fuga após assassinato de idosos é preso, em MT

Pecuarista e filho médico são procurados após invadirem casa e matarem idosos, em Peixoto Azevedo, no MT (Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil prendeu Marcio Ferreira Gonçalves, de 45 anos, que é suspeito de ajudar na fuga da esposa dele, a pecuarista Ines Gemilaki, de 48, e o filho do casal, o médico Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28, em Mato Grosso. A dupla é suspeita de invadir uma casa e matar dois idosos a tiros por conta de um desacordo comercial. A defesa diz que mãe e filho devem se entregar à polícia.

Marcio era procurado desde domingo (21), quando os idosos foram mortos. Segundo a polícia, o homem chegou a aparecer em imagens de câmeras de segurança saindo de dentro da casa, mas não aparentava estar armado. Ele dirigia uma caminhonete, na qual mãe e filho fugiram.

De acordo com o site G1, Marcio foi localizado e preso na cidade de Alta Floresta. Ele estava acompanhado do irmão, Eder Gonçalves Rodrigues, que também foi detido após confessar envolvimento no crime.

Recomendados

As defesas dos presos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Já os defensores de mãe e filho dizem que eles devem se entregar, mas não precisaram quando isso vai ocorrer.

Relembre o caso

O caso aconteceu na tarde de domingo, na cidade de Peixoto Azevedo (MT). O vídeo mostra pelo menos oito idosos estavam reunidos em uma casa, quando de repente começam a correr a tentar se esconder.

Logo depois, Ines aparece segurando uma arma e mirando contra as vítimas, atirando em seguida. O filho dela também apareceu segurando uma espingarda calibre 12.

Os tiros acertaram Pilson Pereira da Silva, de 80 anos, e Rui Luiz Bolgo, de 68, que morreram ainda no local. Um padre da cidade, que não teve o nome revelado, também foi ferido. O religioso foi socorrido e levado a um hospital, mas não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a investigação, o alvo de Ines era outro idoso, dono da casa, com quem ela tinha dívidas, mas que escapou ileso. Assim, a motivação do crime seria um desacordo comercial.

“A suspeita locava o imóvel do proprietário e, ao sair, deixou algumas dívidas, o que gerou uma ação judicial. A partir daí, houve várias discussões e desentendimentos entre eles, o que resultou nesse crime bárbaro”, explicou a delegada Ana Paula Marien, em entrevista ao site UOL.

Ainda segundo a investigadora, horas antes dos assassinatos, a pecuarista e o filho foram até a delegacia da cidade para registrar um boletim de ocorrência contra o proprietário da casa.