Tragédia em Sydney: Ataque com faca deixa vários feridos em shopping; vídeo

No último sábado, um trágico incidente abalou o Westfield Bondi Junction, um dos principais shoppings de Sydney. O local foi cenário de uma violenta agressão onde oito indivíduos foram esfaqueados, incluindo um bebê de apenas nove meses.

As autoridades foram alertadas sobre o ataque no início da tarde, conforme relatos de várias vítimas chegavam. A polícia respondeu prontamente, mas o agressor, que atuou sozinho segundo as investigações, foi neutralizado com disparos letais por um oficial no local.

Resposta da comunidade e segurança pública

A comunidade local ficou profundamente perturbada com os eventos. Enquanto equipes de emergência se mobilizavam para atender os feridos, o shopping foi evacuado e fechado para garantir a segurança de todos. As vítimas foram prontamente levadas a hospitais da região, onde receberam atendimento médico especializado.

#BREAKING Bondi Attack of Australia: Documentation of inside the Sydney shopping centre. Published by the 9 News. pic.twitter.com/Xvxa4onidt — The Outpost (@outpostosint) April 13, 2024

A motivação por trás do ataque ainda não foi esclarecida, e o comissário assistente da Polícia de Nova Gales do Sul, Anthony Cooke, afirmou que todas as possibilidades estão sendo consideradas.

Testemunhas no local descreveram cenas de pânico e confusão. Um dos presentes relatou ao Daily Mail que ouviu gritos e tiros, o que intensificou o medo entre as pessoas no shopping. Nas redes sociais, vídeos e relatos mostravam a rápida resposta das autoridades e a evacuação do local.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albenese, expressou sua consternação pelos acontecimentos e estendeu seus sentimentos às vítimas e suas famílias. Incidentes de violência em massa são relativamente raros na Austrália, tornando o ataque no shopping ainda mais chocante para a população local e a comunidade internacional.

