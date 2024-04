Motorista diz que tombou ônibus ao desviar de ultrapassagem, mas vídeo o desmente; 9 morreram

O motorista do ônibus de turismo que tombou deixando nove mortos e 24 feridos na BR-101, no trecho da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, disse que o acidente ocorreu depois que ele tentou desviar de um carro que fazia uma ultrapassagem irregular. Porém, um vídeo gravado por uma testemunha desmente essa versão (assista as imagens abaixo).

O vídeo foi gravado por um motorista que seguia na BR-101, no mesmo sentido que o motorista de ônibus. Nas imagens, é possível ver que uma van passa pelo condutor, mas sem registro de ultrapassagem. Mais à frente, o ônibus já aparece tombado. Nenhum outro veículo passou por eles nesse trecho.

O delegado Moisés Damasceno, responsável pelas investigações, recebeu as imagens e disse que elas serão anexadas ao inquérito. “Fica bem claro também que, no momento do acidente, o ônibus não vinha passando ou se encontrou com nenhum outro veículo realizando ultrapassagem, como é a versão do motorista”, disse ele ao site G1.

O acidente aconteceu por volta das 4h30 de quinta-feira (11), na altura do Km 885 da BR-101. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus levava 34 pessoas. Destas, oito morreram ainda no local e uma nona no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. O condutor do veículo escapou ileso.

As vítimas fatais foram identificadas. Confira os nomes abaixo:

Cléa da Conceição Faria

Conceição Maria dos Santos Rangel

Glória Regina do Nascimento Cunha

Irapuã de Azevedo

Maria José Nicomedes Sinfrônio

Regina Maura Feitosa

Valter Nery

Ronaldo do Espírito Santo de Oliveira

Doralice da Conceição de Azeredo

Já as demais 24 pessoas que seguiam no veículo ficaram feridas e foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Pelo menos cinco deles tiveram ferimentos graves e precisaram passar por cirurgias. Não há mais detalhes sobre os estados de saúde.

A PRF também instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Empresa lamenta

O ônibus de turismo pertence a empresa RM Viagens e Turismo e saiu da Penha, no Rio de Janeiro, às 13h de quarta-feira (10). Ele tinha previsão de chegar em Porto Seguro, na Bahia, às 9h desta quinta-feira, mas sofreu o acidente por volta das 4h30.

Procurada, a empresa informou que “as causas do acidente ainda não estão esclarecidas”, mas destacou que se empenha para “prestar todo o suporte necessário aos envolvidos”. A companhia disse que se coloca à disposição “para fornecer qualquer informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos do acidente.”

“Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos envolvidos e reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes em todas as nossas viagens, é nossa prioridade. Que Deus abençoe e conforte a todos”, ressaltou a RM Viagens e Turismo.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus está habilitado para o transporte interestadual de passageiros na modalidade fretamento e também possui Certificado de Segurança Veicular (CSV) e tacógrafo regularizados.

Imagens que circulam nas redes sociais mostraram o rastro de destruição deixado pelo ônibus. Veja abaixo:

