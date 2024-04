Vídeos e fotos mostram destruição em acidente com ônibus de turismo que deixou 9 mortos, na BA

Um acidente com um ônibus de turismo deixou ao menos nove mortos e 24 feridos na BR-101, no trecho da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, na madrugada desta quinta-feira (11). O veículo saiu do Rio de Janeiro e colidiu contra um barranco na altura do Km 885, quando tombou. Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram o rastro de destruição deixado no local (veja abaixo).

Acidente envolvendo um ônibus com destino a Porto Seguro (Bahia), deixa 8 mortos e 23 feridos.



O ônibus tombou no km 885, da BR 101, próximo a Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Segundo a PRF, o ônibus bateu em uma barranca por volta das 4h30 (10/4). #acidentebr101 pic.twitter.com/uL2CG31X2w — JBA Notícias (@jbanoticias2024) April 11, 2024

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus levava 34 pessoas. Destas, oito morreram ainda no local e uma nona no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. O condutor do veículo escapou ileso.

Já as demais 24 pessoas que seguiam no veículo ficaram feridas e foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Pelo menos cinco deles tiveram ferimentos graves e precisaram passar por cirurgias. Não há mais detalhes sobre os estados de saúde.

Ainda segundo a PRF, o ônibus de turismo pertence a empresa RM Viagens e Turismo e saiu da Penha, no Rio de Janeiro, às 13h de quarta-feira (10). Ele tinha previsão de chegar em Porto Seguro, na Bahia, às 9h desta quinta-feira, mas sofreu o acidente por volta das 4h30.

Procurada, a empresa informou que “as causas do acidente ainda não estão esclarecidas”, mas destacou que se empenha para “prestar todo o suporte necessário aos envolvidos”. A companhia disse que se coloca à disposição “para fornecer qualquer informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos do acidente.”

“Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos envolvidos e reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes em todas as nossas viagens, é nossa prioridade. Que Deus abençoe e conforte a todos”, ressaltou a RM Viagens e Turismo.

Veja abaixo mais imagens do local do acidente:

PELO MENOS 8 PESSOAS MORRERAM E 23 FICARAM FERIDAS EM VIOLENTO ACIDENTE NA BR101,EM TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA.

O ÔNIBUS DE TURISMO AVARIADO,SAIU DO RIO DE JANEIRO RJ,PARA PORTO SEGURO BA. pic.twitter.com/8eIVhNWzFc — ᒪᕮⅤϒ (@LevySallahK) April 11, 2024

Acidente com ônibus de turismo deixou mortos e feridos na BR-101, em Teixeira de Freitas, na Bahia (Reprodução/Lênio Cidreira/ Liberdade News)