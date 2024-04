Universitário morre e três pessoas ficam feridas durante confrontos no RJ; vídeos mostram tiroteios

Uma troca de tiros terminou com um estudante universitário morto e três pessoas feridas, no Centro de Seropédica, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na tarde de segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, integrantes de facções rivais entraram em confronto, sendo que dois suspeitos de integrarem milícias foram presos.

O tiroteio causou pânico e correria no Centro de Seropédica, sendo que vidros de lojas e carros foram atingidos por balas. Veja alguns vídeos abaixo:

AGORA! Tiroteio leva desespero no Km 49 em Seropédica, na Baixada-RJ pic.twitter.com/E9rIR7hRkH — Jornal Destaque Baixada (@jornaldestaqueb) April 8, 2024

🚨🔵 MILICIA PRESENTE - SEROPÉDICA KM49



🚨🔵 MILICIANOS INVADIRAM O CENTRO DA CIDADE E HOUVE CONFRONTO CONTRA OUTRO MILICIANOS TIROTEIO



🚨🔵 1 ESTUDANTE DA UFFRJ MORREU POR BALA PERDIDA



🚨🔵 UM NENEM DE 1 ANO FOI BALEADO NA PERNA POR BALA PERDIDA



🚨🔵UMA CRIANÇA DE 4… pic.twitter.com/AJwO08lt91 — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) April 8, 2024

Uma mulher e dois filhos dela, sendo uma menina de 3 anos e um menino de 1, foram atingidos no tiroteio. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias. Após atendimento, a mãe e o filho tiveram alta. Já a garota, que foi baleada duas vezes e está com um projétil alojado, segue internada em estado “regular”.

Já o estudante Bernardo V. Paraiso, que cursava de Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), estava em um comércio quando foi atingido por uma bala perdida. Ele não resistiu aos ferimentos. A instituição de ensino decretou luto de três dias e suspendeu as aulas nesta terça-feira (9).

“Em virtude dos gravíssimos acontecimentos ocorridos na tarde desta segunda-feira (8), decorrentes de um conflito armado entre organizações criminosas, que levaram ao trágico falecimento do discente Bernardo V. Paraiso, aluno de Ciências Biológicas da UFRRJ, a Administração Central decidiu pela suspensão de todas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais no dia 9, (terça-feira), dos turnos diurno e noturno, no campus de Seropédica”, postou a universidade nas redes sociais.

Ainda de acordo com a PM, um suspeito de envolvimento também foi atingido por um tiro. Com ele, foram foram apreendidos um fuzil e uma arma. Ele e outro suspeito, que estava dentro de uma farmácia, acabaram detidos.

A polícia também apreendeu na ocorrência uma granada e uma pistola. O caso segue em investigação pela Polícia Civil para tentar identificar outros envolvidos.